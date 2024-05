Lula avalia criar autoridade federal para o Rio Grande do Sul Presidente discute medida com a Advocacia-Geral da União e a Casa Civil e deve fazer anúncio nos próximos dias

O presidente Lula em reunião (Ricardo Stuckert/PR - 13.05.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia criar uma autoridade federal para atuar diretamente na tragédia ambiental que atinge o Rio Grande do Sul. A ideia é que a figura represente o chefe do Executivo no estado e concretize as ações do governo para a população afetada. O número de mortos em decorrência das chuvas subiu para 148 nesta terça-feira (14). Integrantes do governo debatem a medida com o presidente, como a AGU (Advocacia-Geral da União) e a Casa Civil. O martelo deve ser batido nos próximos dias.

Lula deve visitar o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (15) para anunciar uma série de medidas voltadas para as pessoas físicas. O anúncio estava programado para essa terça-feira (14), mas foi adiado em função do desejo de o Palácio do Planalto contar com representantes do Legislativo e do Judiciário na cerimônia.

A avaliação do governo é de que é preciso se unir aos demais Poderes, assim como foi feito no 8 de Janeiro de 2023, para resolver os problemas causados pela tragédia ambiental.

A ida ao Rio Grande do Sul está prevista para a manhã desta quarta. Caso seja confirmada, será a terceira visita do presidente da República ao estado gaúcho por causa das chuvas.

Durante a manhã, Lula se reuniu com ao menos oito ministros para fechar os ajustes finais em torno do anúncio que será feito amanhã. Participaram do encontro Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Luiz Marinho (Trabalho), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional), Jader Filho (Cidades), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social).