Nível do Guaíba se estabiliza, e universidade prevê ‘recessão lenta’ nos próximos dias Relatório divulgado pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) aponta que águas devem ficar acima dos 4 m nesta semana

A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) divulgou, no começo da tarde desta terça-feira (14), um novo boletim sobre o nível do lago Guaíba, em que prevê a estabilização do volume de água acima dos 5 m, com a indicação de “recessão lenta” nos próximos dias. Mas o nível deve ficará acima de 4 metros.

“Os cenários de previsão indicam estabilização em nível elevado acima dos 5 m após o repique. Indicam recessão lenta nos próximos dias, ficando acima de 4 m durante esta semana. A duração da recessão com níveis elevados poderá ser prolongada a depender do volume de futuras chuvas”, aponta o documento.

Nas últimas 12 horas o volume do lago subiu cerca de cinco centímetros, número bem menor se comparado à segunda-feira, quando em 12 horas o Guaíba elevou 30 centímetros.

O relatório indica que a principal preocupação agora “é a atual elevação de níveis em função das chuvas ocorridas e efeito do vento, e a duração em níveis elevados.”

Após as chuvas do último final de semana, o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS chegou a prever que o volume da água chegaria aos 5,5m, batendo o recorde histórico do último dia 5, quando registrou 5,33m acima do nível normal do lago.

Previsão do tempo

De acordo com o IPH, não há previsão de chuva no Rio Grande do Sul nas próximas 24 h. Mas, a partir de quinta-feira são previstos acumulados da ordem de 75 mm, principalmente na metade norte do RS. A queda da água depende do volume de chuvas que cairá nos próximos dias no estado.

“A duração da recessão com níveis elevados poderá ser prolongada a depender do volume de futuras chuvas”, explicam os especialistas da UFRGS.

