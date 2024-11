Lula condecora 59 autoridades com Ordem do Mérito da Justiça; veja lista Arthur Lira, Jorge Messias, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Aloizio Mercadante estão entre os beneficiados com medalha Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 27/11/2024 - 09h10 (Atualizado em 27/11/2024 - 09h10 ) twitter

Lula condecora 59 autoridades Marcelo Camargo/Agência Brasil - 26.11.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu a diversas autoridades do país a Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no grau Grã-Cruz e Grande-Oficial. A medalha é dada a pessoas, naturais ou jurídicas, civis ou militares, que tenham prestado notáveis serviços na área. Ao todo, 59 pessoas foram agraciadas.

Entre os agraciados estão o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; o advogado-geral da União, Jorge Messias; o controlador-geral da União, Vinícius Carvalho; o senador David Alcolumbre; e diversos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), como Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

A ordem do mérito é composta pelos seguintes graus: grã-cruz, grande-oficial, comendador e cavaleiro. O presidente da República é o grão-mestre e o ministro da Justiça, chanceler da medalha. O texto com os agraciados foi publicado nesta quarta-feira (27) no DOU (Diário Oficial da União).

Confira, abaixo, as autoridades que receberam a ordem do grau Grã-Cruz:

ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA, Presidente da Câmara dos Deputados; JORGE RODRIGO ARAÚJO MESSIAS, Advogado-Geral da União; VINÍCIUS MARQUES DE CARVALHO, Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União; CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e Ministra do Supremo Tribunal Federal; LUIZ EDSON FACHIN, Ministro Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal; GILMAR FERREIRA MENDES, Ministro do Supremo Tribunal Federal; CRISTIANO ZANIN MARTINS, Ministro do Supremo Tribunal Federal; FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA, Ministro do Supremo Tribunal Federal; PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, Procurador-Geral da República; DAVID SAMUEL ALCOLUMBRE TOBELEM, Senador da República; ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN, Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça; ALOYSIO SILVA CORRÊA DA VEIGA, Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho; BRUNO DANTAS NASCIMENTO, Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União; MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES, Ministra do Tribunal Superior Eleitoral e Ministra do Superior Tribunal de Justiça; ANDRÉ RAMOS TAVARES, Ministro do Tribunal Superior Eleitoral; LUIS FELIPE SALOMÃO, Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça; FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Ministra do Superior Tribunal de Justiça; JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, Ministra do Superior Tribunal de Justiça; GERALDO OG NICÉAS MARQUES FERNANDES, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; BENEDITO GONÇALVES, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; RAUL ARAÚJO FILHO, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; SEBASTIÃO ALVES DOS REIS JÚNIOR, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; MARCO AURÉLIO BELLIZZE OLIVEIRA, Ministro de Superior Tribunal de Justiça; SÉRGIO LUÍZ KUKINA, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; REGINA HELENA COSTA, Ministra do Superior Tribunal de Justiça; ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; REYNALDO SOARES DA FONSECA, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; MESSOD AZULAY NETO, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; TEODORO SILVA SANTOS, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; JOSÉ AFRÂNIO VILELA, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA, Ministra do Superior Tribunal de Justiça; LELIO BENTES CORRÊA, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho; VITAL DO RÊGO FILHO, Ministro Vice-Presidente do Tribunal de Contas da União; WALTON ALENCAR RODRIGUES, Ministro do Tribunal de Contas da União; BENJAMIN ZYMLER GORB, Ministro do Tribunal de Contas da União; AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA, Ministro do Tribunal de Contas da União; ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA, Ministro do Tribunal de Contas da União; e JHONATAN PEREIRA DE JESUS, Ministro do Tribunal de Contas da União;

Confira, abaixo, as autoridades que receberam a ordem do grau Grande-Oficial:

MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO, Presidente da Comissão de Ética Pública; PAULO RONALDO CEO DE CARVALHO, Adjunto do Advogado-Geral da União; ALOIZIO MERCADANTE OLIVA, Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; JOSÉ ALBERTO RIBEIRO SIMONETTI CABRAL, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; ANTONIO RICARDO ALVAREZ ALBAN, Presidente da Confederação Nacional da Industria; LUIZ CARLOS TRABUCO CAPPI, Presidente do Conselho de Administração do Bradesco; KÁTIA REGINA DE ABREU, Membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e Ex-Senadora; MARCO PÓLO DIAS FREITAS, Médico do Supremo Tribunal Federal e Coordenador de Atenção à Saúde do Tribunal Superior Eleitoral; HELENO TAVEIRA TORRES, Professor Titular de Direto Financeiro do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Advogado; MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO, Ex-Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; RUBENS LOPES DA CRUZ, Presidente do Instituto de Pesquisa e Estudos Jurídicos Avançados; e MARCO AURÉLIO DE CARVALHO, Advogado.