Lula diz que torce por vitória de Biden nas eleições dos EUA

Lula diz que torce por vitória de Biden Ricardo Stuckert / PR - 27/06/2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (27) que torce pela reeleição do atual presidente americano, Joe Biden. Lula ainda destacou sua relação sólida com o democrata, mas ponderou que não é possível prever o que pode acontecer caso o ex-presidente Donald Trump vença as eleições de novembro deste ano.

“Eu sou simpático ao Biden, acho que o Biden é a certeza que os EUA vai continuar respeitando a democracia. O Trump já deu demonstração quando invadiu o Capitólio que não é uma coisa correta de se fazer, fez lá um pouco do que se tentou no Brasil em 8 de janeiro. Como democrata, estou torcendo que o Biden saia vitorioso.”

“Se o Biden ganhar, eu conheço o Biden, já tenho uma relação com os EUA, uma relação sólida, pretendo manter. Se o Trump ganhar, a gente não sabe o que ele vai fazer, não tem noção”, disse Lula.

Lula reafirmou que, da parte dele, uma eventual vitória do republicano não teria alterado a política externa do Brasil. No entanto, ele expressou discordância com a abordagem política de Trump.

“Essas pessoas que fazem muitas bravatas, eu não gosto, não acho bom na politica. Da minha parte, não vai alterar o clima no Brasil, tomamos conta do nosso quintal sem precisar que alguém se meta aqui”, disse em entrevista à rádio Itatiaia.

Agenda em Minas Gerais

Lula desembarcou em Minas Gerais nesta tarde para dois dias de compromissos no estado com passagens por Belo Horizonte, Contagem, na Região Metropolitana da capital, e Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Lula visitará Contagem para inspecionar as obras da avenida Maracanã, via que integrará as cidades de Esmeraldas, Betim e Belo Horizonte. A obra, que beneficiará cerca de 220 mil pessoas, terá 4,5 km de extensão e contará com um corredor exclusivo de ônibus para reduzir o tempo de deslocamento. Segundo o governo, a construção também pode mitigar problemas de inundações, com a implantação de um canal de macrodrenagem de 3,5 km e a criação de um parque linear ao longo do leito do córrego.

De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente participará de uma cerimônia sobre os investimentos do governo federal em Contagem, nas áreas de saúde, cultura e infraestrutura urbana. Estarão presentes a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o ministro das Cidades, Jader Filho, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a prefeita de Contagem, Marília Campos.