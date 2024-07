Lula e Janja vão pescar na Granja do Torto, em Brasília, neste sábado

‌



Lula pesca pacu de quatro quilos na Granja do Torto Reprodução/X/Janja da Silva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja da Silva, aproveitaram o sábado (13) para ir pescar na Granja do Torto, em Brasília. Em vídeo publicado nas redes sociais, o chefe do Executivo contou que pescou um pacu de 4,5 kg e que iria comer o animal.

“A minha isca não machuca o peixe porque não tem garra. E eu costumo pegar o peixe e soltar. Agora, como esse aqui é um pacu de quatro quilos e meio, eu não posso soltar. Isso aqui eu tenho que levar para casa, limpar, preparar, assar ele, sabe, e depois comer. E vou terminar agradecendo a Deus por ter me dado a chance de pegar esse peixe aqui maravilhoso”, disse Lula.

O presidente não tem compromissos públicos neste final de semana. A Granja do Torto é uma das residências oficiais da Presidência da República do Brasil. É uma propriedade com características de casa de campo e, por isto, situa-se nos arredores do Plano Piloto de Brasília. Seu nome está relacionado à sua localização, na Fazenda do Riacho Torto.

“Seu primeiro morador foi Iris Meinberg, um dos diretores da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), empresa pública responsável por planejar e construir a capital federal”, informa o Palácio do Planalto. Além da casa, foi construída uma granja para fornecimento de frangos e ovos. São 37 hectares incluem lago e córrego artificiais, piscina, campo de futebol, quadra poliesportiva, churrasqueira, heliponto e uma área de mata nativa.