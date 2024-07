Das 41 cidades visitadas por Lula no 1º semestre, 25 são do Sul e do Sudeste Presidente pretendia ir a todos os estados ainda nos seis primeiros anos do ano, mas visitou apenas 12

São Paulo foi o estado mais visitado por Lula Ricardo Stuckert/Presidência da República - 9.7.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em 41 cidades brasileiras no primeiro semestre de 2024. Dessas, 25 (61%) estão nas regiões Sul e Sudeste. A intenção do petista era visitar todos os estados do país ainda nos primeiros seis meses deste ano, mas o presidente não foi a 14 unidades federativas — nove (64%) estão no Norte e no Nordeste. O estado em que o presidente foi a mais lugares no primeiro semestre foi São Paulo — 10 cidades.

O levantamento, feito pelo R7 com base na agenda pública do presidente, considerou locais em que Lula esteve ao menos uma vez e contabilizou as viagens até 5 de julho, prazo máximo para aparição de pré-candidatos em inauguração de obras públicas, devido às eleições municipais de outubro. A contagem incluiu 26 unidades federativas, já que o local de trabalho e a residência oficial do presidente da República é Brasília, no Distrito Federal

A última viagem nacional feita por Lula foi, justamente, em 5 de julho, para Osasco (SP) e Diadema (SP). Não há, por enquanto, previsão de novos deslocamentos do petista pelo país. O presidente deve ir ao Chile em agosto.

O petista ainda não foi a cinco estados neste mandato — Acre, Rondônia, Tocantins, Goiás e Santa Catarina. Em 2023, ele deixou de ir a oito unidades federativas. Alagoas, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, não contempladas por Lula no ano passado, receberam o presidente entre janeiro e julho de 2024.

Depois de São Paulo, o Rio Grande do Sul foi o local em que Lula visitou mais municípios — sete. As idas ao estado gaúcho foram intensificadas depois das enchentes que arrasaram o RS a partir do fim de abril.

O petista foi a quatro cidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Ceará e Pernambuco receberam o presidente em três municípios. Lula foi a duas cidades de Alagoas e esteve em uma localidade do Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e Piauí.

Estados com cidades visitadas por Lula no 1º semestre de 2024

• São Paulo: 10 cidades

• Rio Grande do Sul: sete cidades

• Minas Gerais: quatro cidades

• Rio de Janeiro: quatro cidades

• Bahia: quatro cidades

• Ceará: três cidades

• Pernambuco: três cidades

• Alagoas: duas cidades

• Maranhão: uma cidade

• Mato Grosso do Sul: uma cidade

• Pará: uma cidade

• Piauí: uma cidade

Veja os estados em que Lula não esteve no 1º semestre de 2024

• Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Roraima, Rondônia e Tocantins.

• Nordeste: Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe.

• Centro-Oeste: Goiás e Mato Grosso.

• Sul: Paraná e Santa Catarina.

• Sudeste: Espírito Santo.

Viagens nacionais do presidente

No fim do ano passado, Lula declarou, em mais de uma ocasião, que pretendia ir a todos os estados brasileiros ainda no primeiro semestre deste ano. A intenção era priorizar viagens nacionais, ao contrário do que ocorreu no ano passado, quando o presidente foi a 24 países e passou 75 dias fora do Brasil, como mostrou o R7. Por enquanto, Lula foi a nove países em 2024.