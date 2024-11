Lula parabeniza Alckmin pelos 72 anos de idade e brinca: ‘Parece meu filho’ Vice-presidente nasceu em 7 de novembro de 1952, na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 11h57 (Atualizado em 07/11/2024 - 14h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alckmin completa 72 anos de idade nesta quinta-feira (7) Ricardo Stuckert/PR - Arquivo

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, completa 72 anos de idade nesta quinta-feira (7). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para parabenizar o colega e brincou ao saber da idade. “Parece meu filho”, disse.

“Alô, Alckmin, está bem? Eu estou aqui ativo e altivo para te dar parabéns pelo seu aniversário. Quantos anos, Alckmin? Parece meu filho (risos). 72! Parabéns, querido, muitos anos de vida. Eu quero viver até 120 e você até 121. Tá bom, querido. Um abraço, querido”, disse Lula na ligação com o vice-presidente.

Alckmin nasceu em 7 de novembro de 1952, na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O político se juntou ao petista nas eleições de 2022. Na ocasião da oficialização da chapa ao Palácio do Planalto, ambos afirmaram que qualquer desentendimento entre os dois ficou para trás.

“Nada, nenhuma divergência do passado, nenhuma diferença do presente, nem as disputas de ontem, nem as eventuais discordâncias de hoje ou de amanhã, absolutamente nada servirá de razão, desculpa ou pretexto para que eu deixe de apoiar e defender com toda a minha convicção a volta de Lula à Presidência do Brasil”, declarou Alckmin na época.

“Quando Lula me estendeu a mão, vi nesse gesto muito mais do que o sinal de reconciliação entre dois adversários históricos. Vi um verdadeiro chamado à razão. Pensemos na união de hoje, que é o que mais importa. O que mais importa é aquilo que o Brasil precisa”, completou o ex-governador.