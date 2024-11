Lula sanciona lei que indeniza agentes de saúde por uso de transporte próprio para trabalho Legislação, aprovada pelo Congresso em julho, foi sancionada sem vetos pelo petista Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 06/11/2024 - 13h40 (Atualizado em 06/11/2024 - 15h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula assinou texto em cerimônia no Planalto Ricardo Stuckert/Presidência da República - 31.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (6) a lei que prevê indenização a agentes comunitários de saúde e de combate a endemias que usam veículo próprio para trabalho. O texto, cuja tramitação no Congresso Nacional foi concluída no início de julho, foi sancionado sem vetos pelo petista. A cerimônia no Palácio do Planalto contou com a presença dos ministros Nísia Trindade (Saúde), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), além de parlamentares, prefeitos e profissionais da saúde.

A lei, de 2019, altera uma legislação de 2006, que já garantia o pagamento do transporte do servidor em serviço pelos entes federativos. O texto, no entanto, não citava a possibilidade de indenização pelo uso de veículo próprio, situação incluída pela nova lei.

A última análise do texto foi feita pela Câmara dos Deputados, onde o projeto tramitou em caráter conclusivo nas comissões de Seguridade Social e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. A proposta recebeu o aval do Senado em 2021.

Os agentes comunitários de saúde visitam residências e comunidades e atuam na prevenção de doenças. Eles fazem busca ativa por cidadãos com sinais ou sintomas de doenças agudas ou crônicas, segundo as determinações do SUS (Sistema Único de Saúde).

‌



Os agentes de combate a endemias trabalham na prevenção, vigilância e controle de enfermidades. Esses profissionais constroem ações educativas, apontam casos suspeitos, divulgam informações e adotam medidas de controle dos transmissores de doenças.

‌