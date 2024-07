Lula parabeniza atletas que ganharam primeiras medalhas do Brasil nas Olimpíadas de Paris Brasil faturou bronze e prata no judô e bronze no skate no começo desta tarde: ‘parabéns aos nossos atletas’, escreveu o presidente Brasília|Do R7, em Brasília 28/07/2024 - 15h00 (Atualizado em 28/07/2024 - 15h27 ) ‌



Lula parabenizou atletas pelas redes sociais Ricardo Stuckert/PR - 22.07.2024

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, parabenizou pelas redes sociais os atletas brasileiros que ganharam as primeiras medalhas do Brasil nas Olimpíadas de Paris neste domingo (28). Até às 14h, o Brasil havia conquistado três medalhas: duas no judô e uma no skate street.

“O Judô brasileiro trouxe nossa primeira medalha nos Jogos de Paris. William Lima ficou com a medalha de prata. E teve bronze também: Larissa Pimenta e Rayssa Leal no Judô e no Sksate. Parabéns aos nossos atletas”, escreveu Lula.

Em postagem anterior, o presidente já havia comentado que dos 276 atletas brasileiros nas Olimpíadas, 241 recebem Bolsa Atleta e 98% têm histórico no programa do governo federal. “É o investimento que nossos esportistas precisam para continuar trabalhando e dando orgulho ao Brasil”, disse.

A primeira medalha conquistada nos Jogos de Paris pelo Brasil foi no Judô, com a medalha de prata de Willian Lima. Logo depois, Rayssa Leal, a “fadinha do skate” brasileiro, conquistou o bronze no skate street. A judoca Larissa Pimenta também subiu ao pódio com uma medalha de bronze.

Willian Lima

O judoca brasileiro Willian Lima faturou prata, a primeira medalha do país na Olimpíada de Paris. Natural de Mogi das Cruzes (SP), o atleta de 24 anos, estreante em Olimpíadas, foi superado na final dos 66 quilos pelo campeão olímpico japonês Abe Hifumi, quatro vezes campeão mundial.Para chegar à final o paulista enfileirou quatro vitórias consecutivas.

Larissa Pimenta

Também no Judô, a paulista Larissa Pimenta conquistou o bronze ao derrotar na final dos 52kg a italiana Odette Giuffrida, no golden score (tempo extra). A adversária foi punida com o terceiro shido (falta de competitividade). A judoca de 25 anos avançou à final na repescagem, após aplicar um ippon na alemã Mascha Ballhaus.

Rayssa Leal

Já Rayssa Leal, 16 anos, conquistou a medalha de bronze no skate street feminino. Com muita emoção e um recorde olímpico, a brasileira conquistou o terceiro lugar na última manobra dos Jogos Olímpicos Paris 2024.

Rayssa teve um início instável, mas conseguiu se recuperar. Ela começou errando as duas primeiras voltas na bateria e precisava de notas altas nas manobras. A Fadinha conseguiu a maior nota da história do skate street olímpico até aquele momento com 92.68 e avançou em sétimo lugar.

Na final, a brasileira terminou a fase de voltas em quinto lugar, com 71.66. No momento das manobras, o talento falou mais alto. Ela bateu o próprio recorde na segunda tentativa e fez 92.88. Rayssa errou a primeira, a terceira e a quarta tentativas. Na última, conseguiu um 88.83 para garantir o bronze em Paris.

Em 2020, nas Olímpíadas de Tóquio, a maranhense Rayssa conquistou a medalha de prata, aos 13 anos.