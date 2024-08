Lula participa de comemoração do Dia do Soldado nesta quinta-feira É a primeira vez que presidente participa da celebração neste mandato; data marca nascimento de Duque de Caxias Brasília|Do R7, em Brasília 22/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 02h00 ) ‌



Lula participou da solenidade do Dia do Exército em abril Ricardo Stuckert/Presidência da República - 19.4.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira (22) da comemoração do Dia do Soldado, celebrado no próximo domingo (25). A cerimônia, que será no quartel-general do Exército, em Brasília, também deve contar com a presença do ministro da Defesa, José Múcio, e dos comandantes da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, da Marinha, Marcos Olsen, e do Exército, Tomás Paiva.

O Dia do Soldado marca o nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército. Neste ano, o nascimento de Duque de Caxias completa 221 anos. É a primeira vez que o petista vai à celebração no terceiro mandato — no ano passado, Lula estava em Angola na data e foi representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Em abril, o presidente participou da solenidade em homenagem ao Dia do Exército.

No evento desta quinta (22), marcado para começar às 10h, autoridades civis e militares serão condecoradas com a Medalha do Pacificador e a Medalha Exército Brasileiro. O ato homenageia personalidades brasileiras e estrangeiras que prestaram serviços relevantes ao Exército.

A última participação de Lula em evento ligado aos militares foi há duas semanas, em Santa Catarina, no lançamento de um navio de guerra. Na ocasião, o presidente defendeu “Forças Armadas bem estruturadas, com muita inteligência e preparadas para algum insinuosa tentativa de nos atacar”. “Tem um ditado que os militares conhecem bem: ‘Se você quer paz, esteja preparado para a guerra’. Quero que essa fragata represente que nós queremos paz, muita paz, porque a guerra não nos interessa”, declarou, ao destacar a importância de uma indústria de defesa forte.

