Brasília |Victoria Lacerda, do R7, em Brasília

Lula pede a ministro informações sobre Bolívia; militares fazem atos contra governo do país Luis Arce, presidente da Bolívia, denunciou ‘mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército’

Alto contraste

A+

A-

Lula pediu informações para Mauro Vieira Ricardo Stuckert / PR - 26/06/2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ter solicitado informações ao ministro Mauro Vieira para compreender a situação na Bolívia após o presidente Luis Arce denunciar um possível golpe militar no país. A fala aconteceu nesta quarta-feira (26) depois de Lula conhecer os novos ônibus do programa Caminho da Escola.

O presidente foi questionado por jornalistas sobre a instabilidade política na Bolívia, após o presidente boliviano, Luis Arce, relatar “mobilizações irregulares” das Forças Armadas do país.

“Eu quero informações. Eu pedi para o ministro Mauro ligar para a Bolívia, ligar para o presidente, ligar para o embaixador brasileiro, pra a gente ter certeza, pra ter uma posição. Como eu sou um amante da democracia, eu quero que a democracia prevaleça na América Latina, o golpe nunca deu certo”, disse Lula.

O presidente da Bolívia, Luis Arce, denunciou um possível golpe militar no país nesta quarta-feira através das redes sociais. “Denunciamos mobilizações irregulares de algumas unidades do Exército Boliviano. A democracia deve ser respeitada”, escreveu.

Publicidade

Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse. — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) June 26, 2024

O ex-presidente boliviano Evo Morales foi mais enfático, afirmando que “um golpe de Estado está se formando”.

“Neste momento, pessoas das Forças Armadas e tanques estão posicionados na Plaza Murillo. Convocaram uma reunião de emergência no Estado-Maior do Exército, em Miraflores, às 15h, em uniformes de combate. Convocamos os movimentos sociais do campo e da cidade para que defendam a democracia”, declarou Morales também em suas redes sociais.

O atual vice-presidente também recorreu às redes sociais e acusou um golpe contra o governo democraticamente eleito.

Denunciamos a la comunidad Internacional que en Bolivia hay un Golpe de Estado contra nuestro Gobierno democráticamente elegido. — David Choquehuanca (@LaramaDavid) June 26, 2024