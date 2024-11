Lula se reúne com Pacheco para tratar de medidas legais de corte de gastos Enquanto presidente discute formato, Haddad debate ajustes no Ministério da Defesa; Lira ainda não foi chamado pelo governo Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 13/11/2024 - 10h42 (Atualizado em 13/11/2024 - 11h00 ) twitter

Lula chamou Pacheco nessa terça Ricardo Stuckert/Presidência da República - 14.5.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se na manhã desta quarta-feira (13) com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Palácio do Planalto para discutir os formatos legais do corte de gastos públicos que será feito em breve pelo governo federal. A expectativa é que a redução das despesas seja tratada por meio de PEC (proposta de emenda à Constituição) e projetos de lei.

Além do presidente do Senado, participam da reunião com o petista os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e os senadores Otto Alencar (PSD-BA) e Davi Alcolumbre União Brasil-AP). Alencar é o líder em exercício do governo no Senado e Alcolumbre é o principal nome para substituir Pacheco na presidência da Casa no próximo ano.

Enquanto o presidente discute o assunto com o grupo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está no Ministério da Fazenda, para tratar do corte de gastos e fechar o pacote de ajustes fiscais. De tarde, Lula recebe o ministro da Defesa, José Múcio, no Planalto. O chamado a Pacheco foi feito pelo governo nessa terça (12). O R7 apurou que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ainda não recebeu convite formal do Planalto para discutir o assunto.

Havia a expectativa de que apenas técnicos da equipe econômica participassem da reunião da manhã na Defesa, com integrantes da Casa Civil, mas Haddad decidiu comparecer. Ao chegar, ele não falou com a imprensa. A articulação do ministro segue orientação de Lula, que pediu, na segunda-feira (11), a inclusão de mais uma pasta no plano fiscal.

O tema já foi discutido com os ministros Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Carlos Lupi (Previdência Social), Nísia Trindade (Saúde), Camilo Santana (Educação) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social).

O governo federal tem debatido nas últimas semanas o valor e o formato da redução das despesas, mas as áreas afetadas ainda não foram divulgadas. No entanto, as pastas atingidas devem ser aquelas chamadas por Lula e pela equipe econômica para conversas. As medidas seriam divulgadas, a princípio, até a última sexta (8). O Executivo, no entanto, enfrenta resistências internas para efetivar os cortes e críticas do PT, partido de Lula.

Além de Haddad, a equipe econômica é formada pelos ministros Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos). Na última semana, Lula se reuniu com o grupo econômico ao menos por três vezes — na segunda (4), na quinta (7) e na sexta (8).

