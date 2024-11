Maduro pede que Lula se manifeste sobre veto do Brasil para a entrada do país nos Brics Líder venezuelano defende que nove membros do Brics apoiaram o ingresso do país no bloco em encontro na semana passada Brasília|Do Estadão Conteúdo 29/10/2024 - 08h40 (Atualizado em 29/10/2024 - 08h45 ) twitter

Nicolás Maduro questiona decisão de Lula Ricardo Stuckert/PR - 29.03.

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifeste sobre a decisão do Brasil de impedir que o país faça parte dos Brics. “Prefiro ser cauteloso. Espero que Lula observe, esteja bem informado dos acontecimentos e que ele, como chefe de Estado, diga o que tem a dizer”, afirmou Maduro nesta segunda-feira (29) durante seu programa de rádio e televisão, quando questionado sobre o assunto.

O líder venezuelano disse que nove membros do Brics apoiaram o ingresso do país no bloco, durante o encontro de cúpula da semana passada, realizado na Rússia. O Brasil, porém, bloqueou a iniciativa.

Maduro ainda criticou o Ministério das Relações Exteriores, ao dizer que o prédio da pasta em Brasília “é há muitos anos uma potência dentro do poder do Brasil” e “sempre conspirou contra a Venezuela”. “O veto do Itamaraty não poderá impedir nosso caminho no Brics”, afirmou.

Na última quinta-feira (24), Nicolás Maduro afirmou que a Venezuela “faz parte da família dos Brics”. A declaração foi dada em reunião do grupo, em Kazan, na Rússia, mesma diante das incertezas sobre a entrada do país sul-americano ao bloco econômico informal. Uma lista informal, que contém as nações convidadas, foi vazada à imprensa, mas pode sofrer alterações até o fim do evento.

“Os Brics são o epicentro do nascimento e parte histórica desse novo mundo. Um mundo com valores e princípios profundamente humanos. Como eu dizia ao presidente [Vladimir] Putin [da Rússia] ontem na nossa reunião bilateral, a Venezuela faz parte da família dos Brics. Agradeço ao convite que foi feito. É a primeira vez que a Venezuela participa de uma cúpula dos Brics com essas características e nós aplicamos os princípios dos Brics com convicção histórica”, disse Maduro na ocasião.