Mais Médicos abre 196 vagas para atuação em territórios indígenas

São 196 vagas Alejandro Zambrana/Sesai/Divulgação - a

O Ministério da Saúde publicou, nesta sexta-feira (12), um novo edital do Programa Mais Médicos com oportunidades para atuação em territórios indígenas. São 196 vagas para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, os DSEIs. As inscrições abrem nesta segunda (15) e vão até sexta-feira (19) pela página oficial do programa.

Das vagas ofertadas, 28 serão para o território Yanomami. O Brasil tem 34 DSEIs. A estrutura de atendimento conta com Unidades Básicas de Saúde Indígenas, polos-base e Casas de Saúde Indígena (Casai). O edital também tem reserva de vagas para cotas, que contemplam pessoas com deficiência e grupos étnico-raciais, como negros, quilombolas e indígenas.

Podem se inscrever:

Perfil 1: médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País, com registro no Conselho Regional de Medicina - CRM;

Perfil 2: médicos brasileiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior; e

Perfil 3: médicos estrangeiros com habilitação para exercício de medicina no exterior.

Segundo o Ministério da Saúde, o Mais Médicos aumentou em 50% a presença de profissionais em terras indígenas. A última edição do programa bateu recorde de inscritos. Foram 33 mil inscrições para concorrer às mais de 3,1 mil vagas. Pela primeira vez, o edital contou com cotas para pessoa com deficiência (PCD) e grupos étnico-raciais.