Ministério da Saúde já enviou 25 toneladas de medicamentos e insumos para o Rio Grande do Sul Além da reposição de estoques, chegaram ao estado 100 kits com capacidade para atender até 1.500 pessoas durante um mês

Gustavo Mansur/Palácio Piratini - Arquivo

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (13) o envio de um total de 25 toneladas de medicamentos e insumos para o Rio Grande do Sul visando manter o estado abastecido durante a calamidade causada pelas chuvas.

Segundo o ministério, foram enviados 100 kits de medicamentos e insumos, capazes de atender até 1.500 pessoas por um mês. Esses kits, conhecidos como kit emergencial, consistem em oito caixas que incluem não apenas remédios, mas também luvas, seringas, ataduras e outros materiais essenciais.

Durante o anúncio, o secretário de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço, disse que a Força Nacional do Sistema Único de Saúde estará operando quatro hospitais de campanha no Rio Grande do Sul.

Um desses hospitais já está em funcionamento em Canoas, enquanto outro está em processo de montagem na capital gaúcha. Um terceiro está sendo instalado em São Leopoldo, e o destino da quarta unidade ainda será determinado. Desde o início da calamidade no estado, o Ministério da Saúde já enviou recursos para 246 unidades de assistência.

Imunoglobina

O PNI (Programa Nacional de Imunizações) enviará, nesta semana, 600 doses de imunoglobulina à população do Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Saúde, as imunoglobulinas são proteínas utilizadas pelo organismo para combater um determinado antígeno, como vírus e bactérias, por exemplo.

Além disso, o Ministério da Saúde vai destinar 1,1 mil frascos de soro; 416 mil doses de vacinas contra hepatite A, raiva, poliomielite e influenza; e 134 mil doses de vacina contra a Covid-19. A destinação de todos esses insumos foi debatida, nesta segunda-feira, durante reunião de monitoramento do COE (Centro de Operações de Emergência) para chuvas intensas e inundações na Região Sul.