Mario Frias é internado em Brasília com quadro de trombose arterial Deputado e ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro já teve um infarto agudo do miocárdio em julho de 2022 Brasília|Do R7, em Brasília 07/11/2024 - 07h00 (Atualizado em 07/11/2024 - 10h49 )

Em 2022, Frias teve um infarto agudo do miocárdio Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O deputado federal Mario Frias (PL-SP) foi internado no Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília, na tarde desta quarta-feira (6) com um quadro de trombose arterial em membro inferior. Segundo a assessoria, o estado de saúde do parlamentar é estável e ele continuará em observação nos próximos dias para acompanhamento médico.

A trombose ocorre quando a formação de um coágulo sanguíneo bloqueia ou prejudica o fluxo de sangue de uma artéria, podendo, em casos graves, levar a infartos e AVCs (acidentes vasculares cerebrais).

O ex-secretário de Cultura do governo Jair Bolsonaro tem 53 anos e já foi internado em outras ocasiões para passar por procedimentos no coração.

No ano passado, o deputado foi hospitalizado com suspeita de trombose após apresentar dores na perna esquerda. Em 2022, Frias também ficou internado para tratar um infarto agudo no miocárdio. Na época, ele precisou passar por um cateterismo para retirada de coágulos.

Em 11 de dezembro de 2020, o ex-ator fez um cateterismo de emergência após sentir mal-estar. Ele precisou refazer o procedimento em maio de 2021.