MDB, PT e PL selam apoio à candidatura de Hugo Motta à Presidência da Câmara Ao menos cinco partidos confirmam apoio ao deputado paraibano na disputa pela sucessão de Arthur Lira Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 30/10/2024 - 20h18 (Atualizado em 30/10/2024 - 20h59 )

Hugo Motta tem o apoio de ao menos cinco partidos à Presidência da Câmara Mário Agra/Câmara dos Deputados - 09/07/2024

As bancadas de MDB, PT e PL na Câmara dos Deputados definiram nesta quarta-feira (30) que vão apoiar a candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), à Presidência da Casa. Os três partidos tiveram reuniões com Motta nesta quarta-feira para definir a questão.

Motta já tinha conquistado os votos de PP e Podemos. Nos próximos dias, ele espera angariar outras legendas a seu favor.

“Se fizerem um teste de DNA, vai ter MDB no Hugo Motta. Você se tornou um grande líder. Esperamos equilíbrio, busca de consenso. Que a gente possa ter no diálogo, mesmo com pessoas que pensem diferente, uma busca de uma agenda que faça o país avançar. Deixando posicionamentos ideológicos de lado, fazer com que o parlamento faça o povo brasileiro a ter uma vida melhor”, disse em entrevista à imprensa o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), ao confirmar o apoio a Motta.

“O apoio do PL está formalizado, porque formalizamos agora à noite uma absoluta maioria do partido apoiando a candidatura do Hugo Motta. Após essas pautas que irão ser conversadas com o deputado Hugo Motta, a gente espera ter a unanimidade da bancada nesse posicionamento do Partido Liberal”, afirmou o líder do PL, Altineu Côrtes (RJ), também em declaração a jornalistas.

‌



Concorrem contra Motta na disputa pelo comando da Casa os líderes Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA).

Hugo Motta foi o primeiro a lançar oficialmente sua candidatura na disputa pela Presidência da Câmara. Durante a oficialização de sua candidatura, o deputado alegou que o Republicanos não teria conseguido construir a candidatura se não tivessem uma bancada forte. “Nós vamos ter uma responsabilidade ainda maior de imprimir a marca dos Republicanos, que é uma marca de compromisso com o futuro do Brasil.”

‌



Motta foi indicado ao atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pelo presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), e já recebeu o apoio do deputado alagoano.

Na mesa de negociações para a presidência da Câmara, estão espaços nos comandos das comissões permanentes da Casa e lugares na Mesa Diretora. A eleição da Câmara ocorre em fevereiro de 2025.