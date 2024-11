Podemos anuncia apoio a Hugo Motta para a Presidência da Câmara dos Deputados Apoio fortalece candidatura do deputado paraibano, que também é apoiado pelo atual presidente da Casa, Arthur Lira Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 30/10/2024 - 13h54 (Atualizado em 30/10/2024 - 13h54 ) twitter

Hugo Motta (Republicanos-PB) é o candidato de Lira à Presidência da Câmara ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO – 21.10.2024

A bancada do Podemos anunciou nesta quarta-feira (30) o apoio ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) na disputa pela Presidência da Câmara dos Deputados. O anúncio foi feito pela presidente nacional do partido, Renata Abreu (SP). O Podemos tem 14 parlamentares na Caixa Baixa. Motta conta com o respaldo do atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e da bancada do Progressistas.

Hugo Motta foi o primeiro a lançar oficialmente sua candidatura na disputa pela chefia da Mesa Diretora da Câmara. Durante a oficialização de sua candidatura, o deputado alegou que o Republicanos não teria conseguido construir a candidatura se não tivessem uma bancada forte. “Nós vamos ter uma responsabilidade ainda maior de imprimir a marca dos Republicanos, que é uma marca de compromisso com o futuro do Brasil.”

Motta foi indicado a Lira pelo presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, como uma alternativa a Elmar Nascimento (União-BA), candidato que enfrenta resistências do governo. O deputado do Republicanos já conta com o apoio do líder do PT, Odair Cunha (PT-MG), e recebe acenos favoráveis de partidos da base governista, como PSB e PDT. Ontem, Lira oficializou o apoio a Motta.

Disputa entre três candidatos

Além de Hugo Motta e Elmar Nascimento, a corrida para a Presidência inclui ainda o nome de Antonio Brito (PSD-BA). O líder do PSD tem enfatizado seu estilo de liderança baseado no diálogo e na busca por consenso entre os diferentes grupos da Câmara.

Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União-BA) fecham acordo para disputa à Presidência da Câmara Instagram/@deputadoelmarnascimento

“O consenso não é buscado entre os desiguais, mas nas pautas comuns que podemos defender juntos e colocar em votação”, afirmou, sinalizando uma candidatura orientada pela previsibilidade e pelo diálogo com deputados de todas as tendências.

Já Elmar Nascimento tem destacado a renovação e o fortalecimento da democracia como os pilares de sua candidatura. O deputado argumenta que é fundamental valorizar a diversidade de pensamentos e garantir a participação ativa dos 513 parlamentares.

“Minha candidatura se firma na renovação e na democracia, assegurando que todos os deputados possam contribuir para as melhores decisões para o País”, disse Elmar, em defesa de uma gestão aberta e plural.

Com o fortalecimento da candidatura de Motta, Elmar e Britto selaram uma aliança para a disputa. Pelo acordo, o candidato com maiores chances de enfrentar o paraibano até o fim do ano será o escolhido para concorrer à presidência.

A aliança também garante ao PSD o direito de ocupar a vice-presidência do Senado. Na Casa Alta, o favorito para a disputa é o senador Davi Alcolumbre (União-AP), que conta com o apoio de Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Novo presidente será escolhido em 2025

A eleição para a presidência da Câmara está marcada para o início de fevereiro de 2025 e definirá a nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026. Além do cargo de presidente, estarão em disputa outros seis cargos, que incluem vice-presidências e secretarias, responsáveis pela condução dos trabalhos legislativos e administrativos da Câmara.

Apoio de Arthur Lira

Ao declarar apoio a Motta para a liderança da Câmara dos Deputados, Lira sinalizou que o deputado paraibano é o nome com maior aceitação entre parlamentares de diferentes espectros políticos e o que tem mais potencial para construir consensos.

“Declarar apoio a Hugo Motta nesse momento é minha contribuição pessoal à convergência, para que sigamos com uma Câmara dos Deputados atuante, propositiva, firme em defesa das prerrogativas do Parlamento, da democracia e do Brasil”, afirmou.

Arthur Lira já havia dado sinais de apoio a Motta em encontros com lideranças, incluindo o aniversário do deputado, onde reuniu importantes aliados. Motta também acompanhou Lira em eventos recentes, como a festa de 80 anos do ex-senador Jader Barbalho (MDB), no Pará.