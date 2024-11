Melhorando questão fiscal, tendência é que câmbio venha a patamar menor, diz Alckmin Vice-presidente destacou que haverá “boa notícia” com as medidas de redução de despesas que serão anunciadas pelo governo Brasília|Do R7, com informações do Estadão Conteúdo 26/11/2024 - 18h41 (Atualizado em 26/11/2024 - 18h41 ) twitter

Vice-presidente destacou que haverá "boa notícia" com as medidas de redução de despesas Marcelo Camargo/Agência Brasil

O vice-presidente e ministro do MDIC (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira (26) que é preciso estar atento ao câmbio, mas projetou que a tendência é de o patamar cair assim que o país melhorar a questão fiscal e o nível de juros. “Melhorando questão fiscal e juros, tendência é que câmbio venha a patamar menor”, disse Alckmin no 99ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC).

Ao ser questionado sobre uma mensagem de otimismo sobre o Brasil ele citou três pontos. Um deles o câmbio, além do desemprego baixo, hoje em 6,4%, e o risco Brasil.

Mais cedo, no evento, o vice-presidente destacou que haverá “boa notícia” nesta semana com as medidas de redução de despesas “de curto e médio prazo” que serão anunciadas pelo governo. “Teremos boa notícia nesta semana com medidas de redução de despesas de curto e médio prazo para cumprirmos o arcabouço fiscal. Vamos perseguir o déficit zero para depois perseguir superávit, isso faz cair os juros e a economia crescer mais forte”, disse.

Corte de gastos

No último dia 21, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad disse que a proposta do governo federal para corte de gastos vai ficar pronta até a próxima segunda-feira (25). Segundo ele, os textos com as medidas serão apresentados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma reunião pela manhã, e depois disso a equipe econômica estará autorizada a divulgar quais ajustes no Orçamento serão feitos. O bloqueio será de ao menos R$ 5 bilhões, disse Haddad.

“Na segunda de manhã, nós vamos passar para o presidente a minuta dos atos que já foram minutados pela Casa Civil. Vamos bater com ele a redação de um ou outro detalhe, inclusive o acordo que foi feito com a Defesa, que ele soube só informalmente por mim hoje. Nós vamos bater com ele a redação e, fim da reunião de segunda-feira, nós estaremos prontos para divulgar. Aí, se faremos isso na própria segunda ou na terça, é uma decisão que a comunicação vai tomar”, disse Haddad em entrevista a jornalistas.

O ministro da Fazenda comentou que o governo fará apenas bloqueio, e não contingenciamento. Os dois instrumentos geram um corte temporário de despesas públicas, mas a aplicação de cada um depende da situação.