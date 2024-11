Fernando Haddad diz que há acordo no governo sobre pacote de corte de gastos

Um dia depois do dólar chegar ao valor mais alto desde 2021, Fernando Haddad disse que a Casa Civil e o Ministério da Fazenda chegaram a um denominador comum em relação ao projeto de corte de gastos que vai tentar manter as contas do país dentro do arcabouço fiscal. Mesmo anunciando o acordo, Haddad não antecipou quais serão as medidas e nem quando devem ser divulgadas, mas indicou que elas devem ser apresentadas ao Congresso por meio de uma PEC. Para Simone Tebet, ministra do Planejamento, o plano do governo deve ser profundo, mas sem comprometer direitos.