Ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara continua internada em São Paulo, e quadro é 'estável'

Sonia Guajajara continua internada em São Paulo Rafa Neddermeyer/Canal Gov — 25.7.2023

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara,"segue estável e passa por uma bateria de exames preventivos", informou a pasta que chefia neste domingo (28). Ela está internada depois de passar mal em razão de uma alta da pressão arterial durante um evento em Brasília nessa quinta-feira (25). Guajajara está no InCor (Instituto do Coração) do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista.

A ministra "segue estável em observação para continuidade do acompanhamento clínico e realização de exames", diz o último boletim médico. "Os resultados até o momento estão dentro da normalidade", afirmam os médicos cardiologistas Iascara Wozniak de Campos e Sérgio Timerman.

Inicialmente, ela foi atendida na emergência do HRAN (Hospital Regional de Asa Norte), na capital federal. "Por precaução e seguindo as recomendações médicas", no entanto, conforme informou o ministério, ela se internou em São Paulo no dia seguinte para investigar o estado de saúde.

Os sintomas não foram detalhados pelo órgão. Na última quinta-feira, dia em que passou mal, a ministra participou da sessão plenária especial sobre o processo de Formação Nacional em Acesso e Repartição de Benefícios e chegou a discursar na ocasião. A agenda oficial de Guajajara foi suspensa.