Ministro Alexandre Silveira defende retomada das obras da usina nuclear de Angra 3 Em depoimento à Comissão de Minas e Energia, Silveira antecipou seu apoio à continuidade do projeto Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 13/08/2024 - 13h31 (Atualizado em 13/08/2024 - 13h48 )



Silveira defende retomada das obras de Angra 3 Renato Araújo/Câmara dos Deputados - 13/08/2024

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou nesta terça-feira (13) que apresentará ao CNPE (Conselho Nacional de Política Energética) uma posição favorável à retomada das obras da usina nuclear de Angra 3.

Em depoimento à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, Silveira antecipou seu apoio à continuidade do projeto, mesmo antes da conclusão dos estudos. Ele afirmou que defenderá no CNPE, composto por 16 ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a conclusão da usina, enfatizando que esta é a principal instância decisória do governo no setor de energia.

“Não há necessidade de discutir o custo-benefício de Angra 3″, afirmou Silveira. “Vou levar ao CNPE a proposta de continuidade das obras. Não vamos deixar que esse projeto se torne um mausoléu para visitação, visto como um fracasso de gestão do governo brasileiro”.

Conta de energia

Silveira também afirmou que não quer ser conhecido como o “pai da conta de energia mais cara do mundo”, referindo-se aos subsídios pagos por meio das tarifas de energia.

“Precisamos encontrar outras fontes de financiamento para os interesses republicanos que temos de continuar incentivando em nossa matriz energética”, disse ele aos parlamentares. “Já fizemos a transição energética. O país pode se orgulhar da sua matriz. Não devemos continuar impondo esse custo à economia nacional e à conta do consumidor de energia.”

Segundo Silveira, é essencial buscar alternativas de financiamento para políticas públicas que incentivem setores da economia, como os descontos concedidos para fontes de energia renovável, que representam um dos maiores subsídios na conta de luz.

Redução de 3% a 10% nas contas de energia

A partir da próxima conta de energia os consumidores brasileiros terão uma redução que pode variar entre 3% e 10%, dependendo do estado onde residem. O anúncio foi feito em entrevista exclusiva à RECORD na última quarta-feira (7) pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele detalhou que essa redução é possível devido à quitação de dívidas acumuladas relacionadas a dois encargos específicos: a conta de escassez hídrica e a conta Covid-19.

“Estamos encerrando as pendências financeiras do passado, o que permitirá uma economia de R$ 500 milhões para o consumidor brasileiro,” explicou o ministro. Silveira destacou que a principal preocupação do governo do presidente Lula é aliviar a carga financeira sobre os consumidores e fomentar a economia nacional.

Os percentuais da redução variam conforme a localidade. No Amapá, por exemplo, os consumidores terão um alívio de 10% nas suas contas. No Rio de Janeiro, a redução será de 6%. Em São Paulo, a redução será ajustada de acordo com a proporção da conta de energia do estado.