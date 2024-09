Ministro da Defesa homenageia atletas militares que participaram dos Jogos Olímpicos Segundo ministério, atletas militares foram responsáveis por 55% das medalhas da delegação brasileira Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 06/09/2024 - 16h56 (Atualizado em 06/09/2024 - 16h56 ) ‌



Cerimônia ocorreu nesta sexta-feira Giovana Cardoso/ R7

O ministro da Defesa, José Mucio , entregou nesta sexta-feira (6), em Brasília, moedas comemorativas aos atletas militares que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris. Entre os atletas presentas na homenagem estavam os medalhistas olímpicos Caio Bonfim, Guilherme Schimidt, Edival Pontes, Daniel Cargnin e Jade Barbosa. Os atletas representaram o Brasil em 21 modalidades, entre elas boxe, canoagem, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, levantamento de peso olímpico e mountain bike.

Segundo a pasta, a moeda simboliza o reconhecimento ao compromisso dos atletas militares com o país. A cerimônia também reuniu soldados, autoridades militares. Nas olimpíadas, atletas militares foram responsáveis por 55% das medalhas da delegação brasileira.

Ao todo, participaram dos jogos 98 atletas militares, o que representa 35% do time do Brasil. Desses, 97 são do Paar (Programa Atletas de Alto Rendimento), coordenado pelo Ministério da Defesa, e um de carreira. O programa, criado em 2008, oferece apoio integral aos atletas militares, incluindo a possibilidade de usar instalações esportivas para treinamento nos centros da Marinha, Exército e Aeronáutica.

“Reconhecimento a todos os atletas militares brasileiros na destacada atuação nos jogos de Paris. Fazer parte de uma equipe olímpica já é uma vitória, são muitos os obstáculos vencidos. A medalha conquistada, seja ela de ouro, prata ou bronze, seguramente representa o triunfo. Fazer parte da equipe brasileira também é uma grande vitória”, disse o ministro.

‌



Durante a cerimônia, os atletas comentaram sobre os jogos, o apoio que receberam, desafios e as expectativas para os jogos olímpicos de 2028, que serão realizados em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“São muitas emoções, acho que a gente está vivendo isso aos poucos. A gente está com treinamento, já tem competição daqui 2 semanas, que é o campeonato brasileiro. A gente quer recrutar o maior número de crianças, para que daqui a 12 anos não tenha um buraco. Então, é um momento muito especial para minha modalidade e a gente já está se preparando aos poucos para 2028″, disse a ginasta Jade Barbosa.