Ministro do Esporte diz que pediu exoneração de autor de postagem racista André Fufuca comentou publicação feita no perfil oficial da pasta durante a abertura das Olimpíadas de Paris Brasília|Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília 26/07/2024 - 21h56 (Atualizado em 26/07/2024 - 21h56 ) ‌



Ministro se pronunciou nas redes sociais após escândalo Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 27.06.2024

O ministro do Esporte, André Fufuca, afirmou ter pedido exoneração imediata do autor da postagem racista feita no perfil oficial da pasta. “Ao tomar conhecimento do post publicado, determinei imediata exoneração do autor do post e solicitei abertura de processo administrativo disciplinar para apurar as responsabilidades e responsáveis”, escreveu em texto publicado nas redes sociais na noite desta sexta-feira (26).

A publicação a que ele se refere foi postada na página oficial do Ministério do Esporte logo antes da abertura das Olimpíadas de Paris: a foto de um macaco de chapéu com legenda “Todo mundo aguardando o nosso barco”. Depois de receber críticas pelo cunho racista da representação, a postagem foi apagada e o órgão publicou nota em que se retratou.

“O Ministério do Esporte reconhece e lamenta profundamente o erro cometido ao publicar uma imagem inadequada em nossas redes sociais na data de hoje, antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas. A publicação foi imediatamente retirada do ar, devido à sua conotação insensível e ofensiva”, diz o texto.