Ministro participa de lançamento dos pré-candidatos a vereadores em Sergipe Durante a plenária, que ocorreu neste domingo (2), Márcio Macêdo se reuniu com os pré-candidatos para discutir projetos futuros

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, participou neste domingo (2) do evento de lançamento das pré-candidaturas a vereadores dos partidos PT, PCdoB, PV, Solidariedade, DC, Republicanos e Mobiliza. Durante a plenária, que ocorreu em Barra dos Coqueiros (SE), Macêdo se reuniu com os pré-candidatos para discutir projetos futuros e destacou o trabalho conjunto da União para alcançar as metas estabelecidas para o município.

O evento também foi palco de discussão do potencial eólico da região, com destaque para possíveis novos investimentos e geração de empregos. O município abriga um dos principais parques eólicos, com 23 turbinas que somam uma potência nominal total de 34,5 MW.

O pré-candidato a prefeitura de Barra dos Coqueiros Danilo Sampaio (PT) foi elogiado na cerimônia. Em seu discurso, o ministro afirmou que Danilo “é um líder comprometido e dedicado à causa da inclusão social. Com sua visão e determinação, Barra dos Coqueiros tem tudo para se transformar em um modelo de gestão eficiente e participativa”.

“A presença do Ministro Márcio Macêdo foi um grande incentivo para todos nós. Estamos determinados a transformar Barra dos Coqueiros em um exemplo de gestão participativa e eficiente,” disse Danilo.