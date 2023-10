Ministro visita fábrica da JBS e discute adesão da multinacional à Plataforma Emprega Brasil

A- A+

Ministro visitou fábrica de alimentos em Lins JBS/Divulgação - 20.10.2023

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, visitou nesta sexta-feira (20) o complexo industrial da JBS em Lins (SP) para discutir a adesão da multinacional à Plataforma Emprega Brasil, do governo federal, que serve como intermediadora para vagas de emprego. "Com a nossa parceria, a JBS contará com a qualificação e a capacitação de mão de obra dos colaboradores, por meio do auxílio do SINE [Sistema Nacional de Empregos], que será muito importante para os trabalhadores", disse Marinho.

"O programa entrevista 150 mil pessoas por ano, que é a média do que a JBS entrevista, e o SINE ajudará a melhorar o acesso das classes D e E a essas possibilidades de vagas. Ele funciona como um trabalho de capacitação e intermediação para apresentar os perfis que combinam com o que as empresas esperam", afirmou o ministro.

Maior empregadora do país, a JBS tem 152 mil funcionários em todo o país. No complexo de Lins, visitado por Marinho, são 8,1 mil empregados. "A parceria com o MTE [Ministério do Trabalho e Emprego] pode nos dar mais velocidade e acesso a um banco muito mais amplo de candidatos", afirmou Gilberto Xandó, CEO da JBS Brasil.

"Nossos estudos indicam que modernizar os processos industriais traria ganhos de produtividade para o país e, consequentemente, ainda mais oportunidade de gerar novos postos de trabalho nas regiões onde operamos", disse Xandó.

Durante a visita, Marinho defendeu que o governo garanta a segurança da força de trabalho do país. "Trabalhamos para garantir, entre outros pontos, proteção aos trabalhadores, mas acima de tudo, buscamos criar condições para a indústria brasileira poder competir internacionalmente. Para isso, o governo precisa acompanhar e buscar aperfeiçoar todos os pontos quando há possibilidade de aperfeiçoamento", afirmou.