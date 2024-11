Moraes autoriza Anderson Torres a ir a enterro da mãe Ela enfrentava um câncer no cérebro, estava internada em um hospital particular e morreu nesta sexta-feira (29) Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 29/11/2024 - 16h35 (Atualizado em 29/11/2024 - 16h40 ) twitter

Moraes autoriza Anderson Torres a ir em enterro da mãe

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres a comparecer ao velório e enterro da mãe neste sábado (30), em Brasília. Ela enfrentava um câncer no cérebro e estava internada em um hospital particular na capital federal e morreu nesta sexta-feira (29).

“O requerente comprovou o óbito de sua genitora Amélia Gomes da Silva Torres, de modo que defiro o pedido formulado e autorizo o deslocamento de Anderson Torres, pelo período estritamente necessário à realização dos atos relativos ao velório e sepultamento, agendados para amanhã, 30/11/2024, às 13h30min, no Cemitério Campo da Esperança, localizado na Asa Sul, Brasília”, disse o ministro.

Moraes afirmou na decisão que a decisão é provisória e não dispensa Torres de cumprir medidas já impostas anteriormente.

Acusado de omissão nos atos extremistas do 8 de Janeiro, Torres cumpre prisão domiciliar desde maio de 2023. A defesa do ex-ministro vinha tentando, desde 16 de outubro, obter uma flexibilização cautelar para que Torres pudesse ficar com a mãe durante as noites e fins de semana, enquanto estava internada.

A autorização foi dada na última semana por Moraes. Depois da liberação, Torres vinha passando as noites no hospital, ao lado da mãe.

A autorização limitava-se ao deslocamento de Torres de casa até a residência da mãe e ao Hospital Brasília, onde ela estava internada. Quando liberou Torres para prisão domiciliar, Moraes determinou a suspensão do porte de arma de fogo e proibiu a saída dele do Brasil.

O ex-ministro também não pode usar redes sociais nem manter contato com outros investigados no inquérito sobre o 8 de Janeiro. Ele deve, ainda, permanecer afastado do cargo de delegado da Polícia Federal.

Torres foi indiciado em 21 de novembro junto a outras 36 pessoas no inquérito sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os generais e ex-ministros Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Todos são acusados pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa.