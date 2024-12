Moraes autoriza presença de Bolsonaro em enterro da mãe de Valdemar Costa Neto Por determinação judicial, ex-presidente e presidente do PL estão proibidos de se comunicarem Brasília|Do R7, em Brasília 03/12/2024 - 14h13 (Atualizado em 03/12/2024 - 14h45 ) twitter

Enterro ocorre nesta terça Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a comparecer ao velório e enterro da mãe do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, nesta terça-feira (3), em Mogi das Cruzes (SP).

A decisão foi necessária uma vez que Bolsonaro está proibido de se comunicar com os investigados da operação que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado, entre eles Valdemar Costa Neto.

Na decisão, que atende a um pedido de Bolsonaro, o ministro explica a permissão devido a “excepcionalidade” do caso. Ainda de acordo com Moraes, a autorização leva, ainda, em consideração o compromisso da defesa do ex-presidente em que os investigados não vão manter conversas sobre a investigação em curso.

“Em face da excepcionalidade do pedido e da afirmação da defesa (“comprometendo-se o peticionário a não manter quaisquer conversas sobre as investigações em curso”), nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, autorizo Jair Messias Bolsonaro a manter contato com o investigado Valdemar Costa Neto”, diz o documento.

Por fim, Moraes afirma que a decisão é provisória e ”não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas”.

Bolsonaro e Valdemar Costa Neto estão entre as 37 pessoas indiciadas no inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições presidenciais de 2022. O relatório final da investigação policial foi enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal) no último dia 21. Todas as pessoas citadas foram indicadas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.

Nas redes sociais, Costa Neto comentou a morte da mãe, Leila Caran Costa, e lamentou a perda. “A perda uma mãe é, sem dúvida, um dos momentos mais dolorosos que enfrentamos”, disse.