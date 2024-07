Moraes dá 30 dias para PF concluir relatório sobre suposta obstrução no caso Marielle Ministro determinou abertura do inquérito para investigar entraves na investigação em junho

Inquérito foi aberto em junho Renan Olaz/Câmara Municipal do Rio - Arquivo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu 30 dias para a Polícia Federal apresentar relatório final em inquérito sobre obstrução de investigação no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (15).

“Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações com a realização das diligências ainda pendentes, inclusive da apresentação de Relatório Final, nos termos previstos no art. 230-C, §1o, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a Polícia Federal apresente o Relatório Final”, disse Moraes em trecho da decisão.

Em junho, Moraes determinou abertura de novo inquérito para investigar uma suposta obstrução de investigação no caso por parte do deputado federal Chiquinho Brazão, o conselheiro do tribunal de Contas Domingo Brazão, o delegado Rivaldo Barbosa, o delegado Giniton Lages e Marco Antonio de Barros Pinto, o Marquinho DH, chefe de investigações na época da morte da parlamentar.

O novo inquérito, entretanto, será somente sobre a obstrução das investigações. Ao pedir a prorrogação, a Procuradoria-Geral da República alegou existência de diligências pendentes de conclusão.

São robustas as provas de que os referidos indivíduos atuaram para embaraçar as investigações decorrentes dos homicídios praticados, crimes que se inserem em um contexto maior de atuação da organização criminosa”, disse a PGR no pedido.