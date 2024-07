Moraes dá 48 horas para hospital informar estado de saúde do ex-deputado Roberto Jefferson No ano passado, o ministro do STF autorizou que Jefferson fosse tratado no hospital após sofrer uma queda no presídio de Bangu 8

Roberto Jefferson Arquivo/Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) , mandou o Hospital Samaritano, onde o ex-deputado Roberto Jefferson está internado, preste esclarecimentos sobre o estado de saúde do ex-deputado no prazo de 48 horas. O ministro também quer saber sobre uma eventual possibilidade de alta.

“Oficie-se ao Hospital Samaritano Botafogo, onde se encontra custodiado o preso, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, preste informações sobre o estado de saúde de Roberto Jefferson Monteiro Francisco e eventual possibilidade de alta hospitalar. Intimem-se os advogados regularmente constituídos. Ciência à Procuradoria-Geral da República”, diz trecho da decisão.

No dia 4 de junho de 2023, Moraes autorizou que Jefferson fosse tratado no hospital após sofrer uma queda no presídio de Bangu 8. Nos sete meses que esteve na cadeia até então, o ex-deputado perdeu 16 quilos.

Em abril, Moraes manteve a prisão preventiva do ex-parlamentar. Em novembro do ano passado, Alexandre de Moraes autorizou a visita de familiares ao ex-deputado federal no hospital.

Jefferson está preso desde outubro de 2022, quando jogou granadas em agentes da Polícia Federal que tentavam cumprir a ordem de prisão e atirou contra eles. O ex-deputado já estava em prisão domiciliar por ter ameaçado o STF e realizado ataques pelas redes sociais contra a Corte e seus ministros. No entanto, mesmo proibido de usar a internet, de manter contatos com outros investigados e de sair de casa, Jefferson proferiu ataques contra a ministra Cármen Lúcia, em razão de um voto dela em um julgamento.