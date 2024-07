Em áudio, Bolsonaro diz que Witzel pediu vaga no STF em troca de resolver caso de Flávio

‌



A+

A-

Wilson Witzel sofreu impeachment e perdeu o cargo de governador Reprodução/RECORD

Em áudio obtido pela Polícia Federal de uma reunião em 2020 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Alexandre Ramagem, o ex-presidente disse que o então governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pediu uma vaga no Supremo Tribunal federal em troca de resolver o caso do filho do presidente, o hoje senador Flávio Bolsonaro.

“O ano passado, no meio do ano, encontrei com o Witzel, não tive notícia [inaudível] bem pequenininho o problema. Ele falou, resolve o caso do Flávio. ‘Me dá uma vaga no Supremo’”, diz Bolsonaro na gravação.

Na ocasião, o ex-presidente e Ramagem tratavam sobre providências para tentar livrar o senador Flávio Bolsonaro (PL) de uma investigação da Receita Federal sobre possível esquema de “rachadinha” em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na época em que era deputado estadual.

“Rachadinha” é o nome dado a uma manobra em que os funcionários devolvem parte do salário recebido ao parlamentar. Segundo o MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), a investigação do caso começou depois do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) identificar movimentações bancárias atípicas no nome de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio apontado como uma das pessoas ligadas à movimentação no gabinete do parlamentar.

Publicidade

Também participaram dessa reunião o então ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), Augusto Heleno, e uma advogada de Flávio. A gravação tem uma hora e oito minutos de duração. De acordo com a corporação, Ramagem teria afirmado na reunião que seria preciso instaurar “procedimento administrativo contra os auditores, para anular as investigações, bem como retirar alguns auditores de seus respectivos cargos”.

Eles discutiram formas de conseguir informações sobre a investigação contra o senador e que essa atuação deveria ter um tom “fechadíssimo”. A gravação integra o inquérito que investiga o uso da estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionagem ilegal de autoridades.

Publicidade

Alexandre Ramagem vai prestar depoimento na próxima quarta-feira (17), no Rio de Janeiro. Na semana passada, a Polícia Federal cumpriu cinco mandados de prisão preventiva contra pessoas que teriam participado do esquema. As ordens foram expedidos pelo STF.

Em relatório enviado à Corte, a PF informou que os policiais federais que atuavam na Abin, sob a direção de Alexandre Ramagem, utilizaram-se das ferramentas da agência para serviços “ilícitos e para interferir em diversas investigações da Polícia Federal”.