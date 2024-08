Morre Athos Pereira, um dos fundadores do PT, aos 77 anos O líder foi um dos principais militantes da esquerda no país e lutou contra a ditadura militar de 1964 Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 13/08/2024 - 15h06 (Atualizado em 13/08/2024 - 15h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Morre aos 77 anos jornalista que foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores Reprodução/PT na Câmara

O jornalista Athos Pereira da Silva, um dos fundadores do PT (Partido dos Trabalhadores), morreu nesta terça-feira (13), aos 77 anos. O líder foi um dos principais militantes da esquerda no Brasil e lutou contra a ditadura militar de 1964. Nascido em Porto Nacional, em Tocantins, no dia 30 de novembro de 1946, Athos era membro da ALN (Ação Libertadora Nacional), organização fundada por Carlos Marighella para enfrentar a ditadura.

Após sofrer perseguição política, o jornalista precisou se exilar no Chile em 1972. Depois disso, fugiu para a Cidade do México, onde ficou até conseguir asilo na Bélgica. Em janeiro de 1980, voltou ao Brasil após a implementação da Lei da Anistia.

A partir de 1983, trabalhou na Câmara dos Deputados como assessor de gabinete dos deputados Irma Passoni (PT-SP), Paulo Delgado (PT-MG), Luiz Gushiken (PT-SP) e Jaques Wagner (PT-BA).

A jornada no PT iniciou em 1986, quando foi candidato a senador constituinte pelo partido no Goiás. Depois disso, passou pelos cargos de tesoureiro e secretário-geral antes de se tornar presidente do Diretório Regional do PT-GO. Em 1995, foi chefe de gabinete na Liderança do PT e se tornou assessor político 13 anos depois.

Publicidade

Para contar a história, Athos escreveu o livro “Líderes do PT na Câmara - trajetórias e lutas”, lançado em 2013. Na obra, o leitor conhece os caminhos e carreiras de pessoas que foram líderes do Partido dos Trabalhadores, além da autobiografia do escritor.

Por iniciativa da bancada do PT na Câmara dos Deputados, Athos recebeu a medalha de mérito legislativo em 2018. O ato é a maior honra que o órgão oferece a personalidades que contribuíram na prestação de serviços no país e no Parlamento.

*Sob supervisão de Bruna Lima