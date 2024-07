PT reconhece vitória de Maduro nas eleições da Venezuela A sigla também parabenizou o povo venezuelano pelo processo eleitoral de domingo (28), em meio a polêmica internacional Internacional|Do R7 30/07/2024 - 00h46 (Atualizado em 30/07/2024 - 00h53 ) ‌



Partido dos Trabalhadores reconheceu, na noite desta segunda-feira (29), a vitória de Nicolas Maduro nas eleições da Venezuela Reprodução/RECORD

O Partido dos Trabalhadores (PT) reconheceu, na noite desta segunda-feira (29), por meio de nota da Executiva Nacional da sigla, a vitória de Nicolás Maduro nas eleições da Venezuela realizadas no último domingo (28).

A legenda afirmou ter certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral venezuelano respeitará todos os recursos que receber ‘nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela’. O PT também reforçou a importância de que Maduro mantenha diálogo com a oposição na tentativa de superar os problemas que o país enfrenta.

Por fim, a sigla reiterou que ‘seguirá vigilante’ para que as dificuldades enfrentadas pela América Latina e Caribe sejam resolvidos ‘pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa’.

Apesar do posicionamento do partido, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, bem como o governo brasileiro, ainda não se manifestaram a respeito do tema.

Leia a seguir a nota na íntegra:

O PT saúda o povo venezuelano pelo processo eleitoral ocorrido no domingo, dia 28 de julho de 2024, em uma jornada pacífica, democrática e soberana. Temos a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral, que apontou a vitória do presidente Nicolas Maduro, dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. Importante que o presidente Nicolas Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais. O PT seguirá vigilante para contribuir, na medida de suas forças, para que os problemas da América Latina e Caribe sejam tratados pelos povos da nossa região, sem nenhum tipo de violência e ingerência externa.