Moto é apreendida com R$ 58 mil em multas e documentação atrasada no DF Veículo foi apreendido no Lago Sul e levado para o depósito do Detran

Moto apreendida tinha R$ 58 mil em débitos PMDF/Divulgação - 25.06.202

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu uma moto com R$ 58 mil em multas e documentação atrasada na noite desta terça-feira (25). O veículo foi parado durante um ponto de bloqueio na Estrada Parque Dom Bosco, no Lago Sul. Na vistoria os policiais identificaram os débitos e apreenderam o veículo, levado para o depósito do Detran (Departamento de Trânsito).

Também na noite desta terça-feira, a PMDF prendeu um traficante de drogas e um autor de diversos roubos em Sobradinho. A polícia localizou os suspeitos após receber via rádio o aviso de que um homem com faca teria roubado várias pessoas na região. Os agentes intensificaram o patrulhamento e encontraram o autor dos roubos na Quadra 03.

Com o homem, a polícia encontrou uma mochila roubada, um chip, uma capa de celular, além de documentos e cartões das vítimas. O assaltante também levava algumas porções de pedras de crack.

No entanto, a Polícia não encontrou os celulares das vítimas. Questionando, o assaltante disse que tinha trocado os aparelhos por drogas em um bar da região. A polícia visitou o local indicado pelo suspeito e no local conversou com o proprietário do bar, que negou ter comprado ou trocado drogas por celulares.

Contudo, durante uma busca no local, a PMDF encontrou drogas embaladas e prontas para revenda. O traficante tinha no bar 203 pedras de crack, um tablete de maconha, uma balança de precisão e uma embalagem com dinheiro trocado.

Tanto o assaltante como o traficante foram levados para a 13ª Delegacia de Polícia.