MPF denuncia brasileiro suspeito de matar francês em Portugal e fugir após o crime A denúncia mostra ainda que o crime aconteceu entre os dias 8 e 12 de junho de 2019 e o corpo foi deixado na despensa da casa dos dois Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 12/08/2024 - 12h46 (Atualizado em 12/08/2024 - 13h33 )



Se a Justiça aceitar a denúncia, o homem vira réu

O MPF (Ministério Público Federal) no Rio Grande do Norte apresentou à 14ª Vara da Justiça Federal uma denúncia contra um brasileiro suspeito de ter matado seu então companheiro, em Lisboa, Portugal. Após o crime, o homem de 22 anos fugiu para Natal, cidade onde nasceu. O jovem também é suspeito de ter furtado e vendido bens de valor, como um relógio Rolex e eletrônicos.

“As investigações apontam que, após chegar ao Brasil, o denunciado atualizou as redes sociais do falecido com publicações, mensagens e telefonemas. O Corpo de Bombeiros em Lisboa encontrou o cadáver após chamado do locador do imóvel, que não conseguiu contato para cobrar o aluguel. Com a constatação do crime e da fuga, o Ministério Público português solicitou cooperação jurídica internacional às autoridades brasileiras, com a realização de busca e apreensão em Natal”, diz o MPF.

O órgão afirma ainda que o relógio Rolex foi vendido por quase três mil euros (cerca de R$ 18 mil). “Ele também repassou itens como malas, cintos e sapatos que pertenciam ao estoque de uma loja do francês, fechada há pouco tempo, por 1,5 mil euros (mais de R$ 9 mil). O brasileiro ainda trouxe outros bens do ex-companheiro ao Brasil”, explica o MPF

O homem deve responder por homicídio qualificado (por asfixia), ocultação de cadáver e furto qualificado (com abuso de confiança). A denúncia mostra ainda que o crime aconteceu entre os dias 8 e 12 de junho de 2019 e o corpo foi deixado na despensa da casa dos dois.