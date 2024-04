Homem é preso suspeito de matar os próprios pais no Paraná: crime choca cidade de Congonhinhas

Alto contraste

Homem é preso suspeito de matar os próprios pais no Paraná Homem é preso suspeito de matar os próprios pais no Paraná (Ric)

Um homem, de 52 anos, foi preso ao ser acusado de matar os próprios pais em Congonhinhas, no norte do Paraná, na madrugada desta sexta-feira (22). De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas foram encontradas em casa com sinais de queimaduras e esfaqueamento.

