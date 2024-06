Mulher é detida por tentativa de homicídio contra companheiro em Ceilândia O filho do casal, uma criança com menos de 2 anos, foi deixado aos cuidados da mãe da agressora e sua irmã

Divulgação/PMDF - Arquivo

Na noite de sábado (29), uma mulher de 30 anos foi presa em Ceilândia por tentativa de homicídio contra seu companheiro. Segundo a PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), a mulher estava agitada, visivelmente embriagada e apresentava uma ferida no joelho.

A prisão ocorreu em flagrante pelos policiais do 8º Batalhão, após serem acionados para atender uma ocorrência de esfaqueamento na residência. Ao chegarem, encontraram um homem de 42 anos deitado no chão com um ferimento de faca no peito. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O filho do casal, uma criança com menos de 2 anos, foi deixado aos cuidados da mãe da agressora e sua irmã. Segundo informações da PMDF, a casa apresentava várias marcas de sangue.

A mulher foi conduzida à 15ª Delegacia de Polícia, onde informou que sofria frequentes agressões por parte do companheiro.