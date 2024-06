Buraco do Tatu no DF será interditado durante todo o mês de julho para manutenção Obras vão recuperar o pavimento em concreto do trecho; interdição começa neste domingo

Brasília|Do R7, em Brasília 28/06/2024 - 12h21 (Atualizado em 28/06/2024 - 12h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share