Na Paulista, Bolsonaro chora, volta a fazer críticas ao TSE e chama Moraes de ‘ditador’ O ex-presidente disse que as eleições de 2022 foram totalmente conduzidas parcialmente pelo então presidente do TSE Brasília|Do R7 07/09/2024 - 16h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 16h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Bolsonaro participou de ato na Paulista neste sábado (7) Beto Barata/PL - 25.5.2023

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro, em ato na Avenida Paulista, neste sábado (7), chorou enquanto discursava, fez críticas ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e chamou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de ditador. Bolsonaro apelou ao Senado para colocar “um freio” em Moraes. “Não podemos desistir do Brasil. Voltamos a vestir o verde e amarelo com orgulho. Espero que o Senado bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador, que faz mais mal ao Brasil do que o Lula”, disse.

Bolsonaro disse que foi eleito em uma falha do sistema eleitoral. “Minha eleição foi investigada pela PF num inquérito aberto pelo TSE na primeira semana de novembro de 2018. O inquérito relâmpago porque eles queriam me rotular de fraudados para dar posse a Fernando Haddad. Não conseguiram, mas dentro desse inquérito está a verdade que nos liberta, acreditem”, disse.

O ex-presidente disse que as eleições de 2022 foram totalmente conduzidas parcialmente pelo então presidente do TSE, Alexandre de Moraes e chorou ao lembrar da facada, em 2018, e do governo dele.

“Criamos lideranças políticas, mas o sistema começou a se incomodar porque eu combati a corrupção. O inquérito das fake news foi aberto. A gente estava atrapalhando o sistema e não tinha mais como roubar o Brasil. Vencemos a pandemia, o Brasil começou a entrar no rumo. Nós zeramos e reduzimos a carga tributária de vários produtos. Quanto mais diminuímos impostos, mais o Brasil arrecadava. Se uniram e começaram a falar que eu queria dar um golpe de Estado e decretaram a minha inelegibilidade”, afirmou.

‌



Mais cedo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro defendeu, no mesmo evento, o fim das prisões políticas, anistias a presos políticos, o encerramento de inquéritos do STF e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O filho do ex-presidente puxou coro e a multidão na Paulista gritou: “Fora, Xandão!”. Além disso, o parlamentar se referiu a Moraes como “psicopata” e usou uma camiseta de apoio à da rede social X (antigo Twitter).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu anistia a presos políticos e criticou uma suposta falta de segurança jurídica no país. Além disso, Tarcísio também falou sobre liberdade e obras feitas quando Jair Bolsonaro era presidente. O governador também disse que quer pacificação e gestos e é contra a censura.

‌