No Brasil, 65,2% dos acometidos pela tuberculose são pessoas pretas e pardas Entre 2010 e 2021 o Ministério da Saúde registrou aumento de 14,5% na mortes de pessoas negras pela doença; veja cuidados Brasília|Do R7, com informações do Ministério da Saúde 27/11/2024 - 07h13 (Atualizado em 27/11/2024 - 07h13 )

Tuberculose afeta principalmente população parda e negra

No Brasil, 65,2% dos acometidos pela tuberculose são pessoas pretas e pardas. Os dados são de boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde e apontam para 84 mil novos casos da doença registrados em 2023, em sua maioria pacientes do sexo masculino (68%). O boletim também revela que entre 2010 e 2021 foram registrados um aumento do índice de mortes de pessoas negras, passando de 14,5%. A média anual de mortes chega a 4,5 mil. Desde 2023 até o primeiro semestre deste ano, foram contabilizados 36,4 mil atendimentos no SUS.

A tuberculose é uma doença que afeta principalmente os pulmões, embora outros órgãos e sistemas também possam ser prejudicados. A evolução da doença é mais comum em pessoas vivendo com vírus HIV, especialmente aquelas com comprometimento imunológico. A doença é transmitida pela via respiratória, pela eliminação de aerossóis (partículas sólidas ou líquidas suspensas no ar) produzidas pela tosse, fala ou espirro de uma pessoa com tuberculose ativa pulmonar, ou laríngea, sem tratamento.

Política para a população negra

Em 2009 o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, uma estratégia para combater o racismo institucional e a discriminação no SUS, além de reduzir as desigualdades étnico-raciais. A política visa promover a saúde da população negra por meio de ações de prevenção, cuidado, formação profissional e participação popular.

O documento estabelece orientações, metas e diretrizes para garantir que as especificidades em saúde desse grupo sejam atendidas pelo SUS, englobando ações em cuidados de saúde, vigilância, prevenção de doenças e combate ao racismo institucional nos serviços de saúde.

Fique alerta

Os principais sintomas da Tuberculose pulmonar são: tosse (com ou sem secreção) por mais de três semanas; febre vespertina; sudorese noturna; cansaço/fadiga e emagrecimento.

O tratamento da Tuberculose dura no mínimo seis meses, disponível gratuitamente no SUS. São utilizados quatro medicamentos para o tratamento. O Tratamento Diretamente Observado é uma parte fundamental para a recuperação do paciente. O Tratamento consiste na observação da tomada do medicamento pela pessoa com Tuberculose supervisionada por um profissional de saúde ou por outros profissionais capacitados, como profissionais da assistência social, entre outros, sob supervisão.

Mesmo com a melhora nas primeiras semanas, o paciente deve permanecer sob orientações médicas até a conclusão do tratamento. Familiares e demais pessoas de seu convívio devem realizar exames para detectar uma possível contaminação. Principalmente crianças, portadores do HIV, pessoas em uso de tratamentos imunossupressores.

Vacina

A vacina BCG (bacilo Calmette-Guérin) protege a criança das formas mais graves da doença, como a Tuberculose Miliar e a Tuberculose Meníngea. A vacina é ofertada no SUS, disponível nas salas de vacinação das unidades básicas de saúde e maternidades.

Os pais e responsáveis devem estar atentos, a vacina deve ser ministrada às crianças ao nascer, ou, no máximo, até os quatro anos, 11 meses e 29 dias.

O bacilo é sensível à luz solar, e a pouca circulação de ar possibilita a dispersão das partículas infectantes. Por essa razão, deve-se deixar os ambientes ventilados e com luz natural, minimizando o risco de transmissão. Ao tossir proteja a boca com o antebraço ou com um lenço e evite aglomerações, evitando a transmissão da tuberculose em domicílio e ambientes públicos.