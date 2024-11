Ministério da Saúde realiza pesquisa para identificar hábitos e fatores de risco dos brasileiros Pesquisa Vigitel está sendo realizada por telefone fixo e móvel com duração de cerca de 10 minutos Brasília|Do R7, em Brasília 23/11/2024 - 17h52 (Atualizado em 23/11/2024 - 18h13 ) twitter

Ministério da Saúde realiza pesquisa Vigitel

O Ministério da Saúde começou em outubro a ligar para a população para identificar hábitos e fatores de risco dos brasileiros. A Pesquisa Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) é feita por ligações para telefones fixos e móveis e dura em média 10 minutos. A coleta deve continuar até abril do ano que vem.

Esta é a 18ª edição do Vigitel, pesquisa realizada desde 2006 para monitorar comportamentos que podem causar doenças não transmissíveis, como diabetes, obesidade, câncer, doenças respiratórias crônicas e cardiovasculares como hipertensão arterial, que têm grande impacto na qualidade de vida da população.

Segundo a pasta, as perguntas são simples e diretas e a ajuda da população contribui para planejar ações e programas que reduzem a ocorrência e a gravidade dessas doenças crônicas. O Ministério alerta que não solicita nenhum dado pessoal, como CPF ou RG, e que o sigilo das informações é garantido pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Dúvidas podem ser retiradas pelo Disque Saúde (136).

O Vigitel conta com uma autoavaliação da população sobre o seu estado de saúde e as perguntas envolvem temas como tabagismo, excesso de peso e obesidade, consumo alimentar e de bebidas alcoólicas, atividade física, comportamentos ao dirigir e prevenção de câncer. A participação no levantamento é voluntária, mas contribui para melhorar os serviços de saúde pública do país.