No Paraná, Lula retoma operações de fábrica de fertilizantes e visita montadora Eventos com a presença do presidente vão ocorrer em Araucária e São José dos Pinhais nesta quinta-feira (15) Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 15/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 02h00 ) ‌



Lula cumpre agenda no Paraná nesta quinta-feira (14) Marcelo Camargo/Agência Brasil - 14.08.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda nesta quinta-feira (15) no Paraná, onde vai anunciar a retomada das operações de uma fábrica de fertilizantes e visitar uma fábrica automotiva.

A primeira agenda está prevista para as 11h. Na ocasião, o governo vai anunciar o início da retomada das operações da fábrica de fertilizantes Araucária Nitrogenados, em Araucária. A estrutura estava desativada desde 2020 e será reaberta depois que o investimento na produção voltou a fazer parte do portfólio da Petrobras.

Lula vai anunciar investimentos da estatal na Repar, refinaria responsável por cerca de 15% do mercado nacional de derivados de petróleo. Os produtos da empresa atendem, principalmente, os mercados de Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e do sul de São Paulo.

Segundo a Petrobras, o retorno das atividades da fábrica foi anunciado no mês de junho. “Serão imediatamente iniciados todos os procedimentos necessários à retomada da fábrica, incluindo a publicação dos editais para contratação de serviços de manutenção e de materiais críticos”, diz a estatal.

Com a decisão, a Petrobras autoriza também que a fábrica celebre acordo e efetue a contratação dos antigos empregados, condicionada à homologação do acordo pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho). A previsão é que a operação seja reiniciada no segundo semestre de 2025.

A fábrica possui capacidade de produção de 720 mil toneladas/ano de ureia e 475 mil toneladas/ano de amônia, além de 450 mil m³/ano do agente redutor líquido automotivo (ARLA 32), usado para controlar emissão de óxidos de nitrogênio no gás de escapamento dos veículos.

Depois, às 15h, Lula vai visitar a fábrica da Renault, em São José dos Pinhais (PR).