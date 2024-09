No RJ, Lula lança rede voltada para gestantes e bebês e celebra retorno de manto indígena Agendas serão realizadas nesta quinta-feira (12) em Belford Roxo e na Quinta da Boa Vista; lideranças indígenas estarão presentes Brasília|Do R7, em Brasília 12/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Lula vai acompanhar celebração do manto Tupinambá Ricardo Stuckert/PR - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agendas no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (12). Entre os eventos previstos, o presidente vai lançar uma iniciativa de cuidado integral a gestantes e bebês e participar da cerimônia de celebração do retorno do Manto Tupinambá, peça sagrada para a comunidade indígena.

A primeira agenda, prevista para ocorrer às 10h30 em Belford Roxo, será o lançamento da Rede Alyne, uma iniciativa do governo que visa promover um modelo de cuidado humanizado e integral para a saúde da gestante, parturiente (mulher que está em trabalho de parto), puérpera (mulher no período logo após o parto) e da criança.

Na primeira etapa de implementação dessa rede de cuidado, serão investidos R$ 4,85 bilhões para beneficiar 30 milhões de mulheres.

Manto Tupinambá

Manto Tupinambá retorna ao país Leo Otero / Ministério dos Povos Indígenas - Arquivo

Às 17h, Lula vai participar da cerimônia de celebração do retorno do Manto Tupinambá. O evento vai ser realizado na Quinta da Boa Vista e vai contar com a participação de lideranças do Povo Tupinambá.

‌



O manto retornou do Museu Nacional da Dinamarca, na Europa, e será instalado em uma sala da Biblioteca Central do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. A devolução da peça envolveu articulação entre os dois países, incluindo o Ministério das Relações Exteriores, museus e lideranças indígenas.

A peça indígena é feita com penas de ave guará e estava há quatro séculos na Dinamarca. Desde o dia 7 de setembro, membros da comunidade Tupinambá estão no Rio de Janeiro realizando seus rituais de vigília.