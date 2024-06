No Senado, secretária do GDF defende proposta que altera área tombada de Brasília Janaína Vieira afirma que governo local teve ‘muito cuidado com a questão do patrimônio’ ao elaborar o projeto

Brasília|Do R7, em Brasília 25/06/2024 - 15h56 (Atualizado em 25/06/2024 - 15h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share