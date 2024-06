Pantanal registra maior número de focos de incêndio no primeiro semestre desde 1988 De acordo com especialistas, o aumento das queimadas no Pantanal em 2024 está ligado principalmente à crise climática

25/06/2024

