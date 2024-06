Noruega formaliza nova doação, de mais de R$ 270 milhões, ao Fundo Amazônia

Alto contraste

Noruega formaliza nova doação Valter Campanato/Agência Brasil - Arquivo

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e o governo da Noruega formalizaram nesta quarta-feira (26) uma nova doação para o Fundo Amazônia, no valor de US$ 50 milhões, equivalente a cerca de R$ 273 milhões. O anúncio foi feito durante o “Oslo Tropical Forest Forum”, realizado na capital norueguesa.

De acordo com o BNDES, essa nova doação reforça o apoio histórico da Noruega ao Fundo Amazônia. O primeiro acordo de doação entre o banco e a Noruega foi assinado em 2013 e, desde então, o país nórdico se mantém como o maior doador, com contribuições que já ultrapassam R$ 3 bilhões.

“Essa nova doação da Noruega reafirma nossos compromissos mútuos e abre caminho para que novos doadores sigam esse exemplo de parceria bem-sucedida”, declarou em nota Nabil Kadri, superintendente da Área de Meio Ambiente do BNDES.

A doação foi prometida durante a última COP, realizada em Dubai, em dezembro do ano passado. Em maio deste ano, ao comentar sobre a nova doação, o embaixador da Noruega em Brasília, Odd Magne Ruud, elogiou a ambição do presidente Lula de combater o desmatamento e a qualidade dos projetos aprovados. O Fundo Amazônia é administrado e gerido pelo BNDES, em coordenação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática.