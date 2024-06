Brasília |Rafaela Soares, do R7, em Brasília

Nova política de fronteiras vai focar em segurança, meio ambiente e direitos humanos Decreto também criou comitê com representantes de 25 ministérios, Forças Armadas, Casa Civil e Anvisa

Decreto foi publicado nesta segunda-feira (Gleilson Miranda/Governo do Acre)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou o decreto que cria a Política Nacional de Fronteiras, que passa a ter diretrizes focadas na preservação ambiental, segurança, direitos humanos e integração de políticas nacionais. O texto, publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (3), também cria o CNFron (Comitê Nacional de Fronteiras), que será formado por membros 25 ministérios e representantes das Forças Armadas, Casa Civil, Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República).

A publicação define que fronteiras são áreas compreendidas na faixa interna de cento e cinquenta quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre, além dos espaços geográficos compreendidos pelos limites do Mar Territorial, Zona Contígua, Zona Econômica Exclusiva e Plataforma Continental.

A nova política se baseia na integração de quatro eixos interdependentes - segurança, integração social, desenvolvimento sustentável, e direitos humanos, cidadania e proteção social. O novo projeto também deve ser pautado por cooperação internacional, segurança e garantia da soberania nacional, integridade territorial e proteção do patrimônio nacional.

Entre as áreas de atuação orbitaria, a Política de Fronteira deve fortalecer e aprimorar as estruturas de prevenção, controle, fiscalização e repressão aos ilícitos transnacionais, ou seja, tráfico de drogas ou entrega de produtos sem documentação.

Comitê

Um dos principais objetivos do Comitê é coordenar a elaboração da ENaFron (Estratégia Nacional de Fronteiras), orientar o aprimoramento de políticas fronterícias e promover a articulação entre diversas instituições com ênfase em áreas prioritárias, como controle migratório, pesquisa científica, preservação do meio ambiente e acolhida humanitária.

O grupo terá representantes dos seguintes órgãos e entidades:

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que o presidirá;

Casa Civil da Presidência da República;

Ministério da Agricultura e Pecuária;

Ministério das Cidades;

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;

Ministério das Comunicações;

Ministério da Defesa;

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania;

Ministério da Educação;

Ministério do Esporte;

Ministério da Fazenda;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

Ministério da Igualdade Racial;

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional;

Ministério da Justiça e Segurança Pública;

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima;

Ministério de Minas e Energia;

Ministério das Mulheres;

Ministério da Pesca e Aquicultura;

Ministério de Portos e Aeroportos;

Ministério dos Povos Indígenas;

Ministério das Relações Exteriores;

Ministério da Saúde;

Ministério do Trabalho e Emprego;

Ministério do Turismo;

Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República;

Comando da Marinha do Ministério da Defesa;

Comando do Exército do Ministério da Defesa;

Comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa; e

Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Os representantes vão se reunir a cada quatro meses, com a possibilidade de convocações extraordinárias. Outra atribuição do Comitê é a possibilidade de instituir grupos de trabalhos temáticos.