Operação da Polícia Civil localiza e recupera celulares roubados no Distrito Federal Segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira, foram resgatados 184 aparelhos roubados nos primeiros 15 dias da operação Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília e Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 23/10/2024 - 15h43 (Atualizado em 23/10/2024 - 15h46 )

PCDF anuncia projeto para recuperar celulares roubados Divulgação/PCDF

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) divulgou nesta quarta-feira (23) o balanço da operação de implementação do projeto de recuperação de celulares roubados e furtados na capital do país. A primeira fase da Operação Rastreamento Final teve início em 1º de outubro de 2024 e durou 15 dias. Foram resgatados 184 dispositivos durante o período, e algumas pessoas foram chamadas para retirar os aparelhos.

Durante a primeira fase, vendedores de aparelhos roubados e furtados foram identificados, e os dados coletados devem auxiliar a investigação. No balanço, foi divulgado que celulares furtados no DF, que estavam em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, foram recuperados. Na próxima etapa, o foco é desmontar o comércio desses aparelhos e suspender as atividades.

Segundo a PCDF, as investigações recuperaram 12.012 aparelhos entre janeiro de 2021 e agosto de 2024. A pasta quer padronizar o processo de localização e devolução desses itens. Para isso, as ações foram segmentadas entre outras unidades. A divisão de inteligência é encarregada de localizar o celular, as delegacias identificam o proprietário e a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais atua nos comércios irregulares.

O projeto também possibilita que o aparelho roubado seja consultado por outros órgãos de segurança pública. O sistema da Polícia Militar do Distrito Federal poderá buscar esses itens a partir do Imei, o código de identificação do produto que permite a localização e bloqueio do celular.

A professora Kelliane Lima foi chamada pela PCDF para receber o aparelho de volta. Ela foi assaltada há seis meses, quando estava sentada na porta da igreja com uma amiga. Um homem as abordou com uma faca e levou os celulares das duas. Ela acreditava que não conseguiria reaver o aparelho e já tinha comprado outro. Quando recebeu o contato da polícia, não acreditou que haviam o encontrado. “Gostei demais da iniciativa. Pode melhorar bastante essa onda de roubos e furtos que estão acontecendo no DF”, diz.

O que fazer se for roubado?

As autoridades orientam que a vítima registre um BO (boletim de ocorrência) imediatamente e que o proprietário entre em contato com as instituições financeiras para fazer o bloqueio dos aplicativos bancários instalados.

Também é indicado que o dono salve o número de identificação do produto, o Imei. Para descobrir esse código, o usuário deve entrar no aplicativo ‘Telefone’ e digitar *#06#. O número deve aparecer na tela logo depois. Essa é a principal informação usada pela polícia para localizar o aparelho desaparecido.

Para evitar o comércio de itens roubados, a polícia não indica a compra de celulares sem nota fiscal. Mesmo se a aquisição for feita por meio de sites de venda de produtos de segunda mão, é ideal solicitar a nota fiscal ou algum documento que comprove a procedência da mercadoria.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles