Polícia identifica suspeito de espancamento em frente a distribuidora no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal identificou e ouviu um dos oito suspeitos de espancar um homem de 36 anos, no último sábado (19), em frente a uma distribuidora de bebidas do Recanto das Emas. Segundo a investigação, o agressor afirmou que não sabia o motivo da briga. Porém, ao ver os amigos desferindo socos e chutes contra a vítima, resolveu fazer o mesmo.



O suspeito continua em liberdade e colabora com a investigação. Já a vítima recebeu alta médica nesta terça (22). Enquanto isso, a PCDF busca identificar outros sete participantes do espancamento. Câmeras de segurança filmaram as cenas de violência.