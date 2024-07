Organizadora do show do RBD é condenada a indenizar fãs barradas por fraude Empresa precisa indenizar R$ 2,5 mil por danos morais e ressarcir os gastos; ingressos foram utilizados por outras pessoas Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 23/07/2024 - 20h26 (Atualizado em 23/07/2024 - 20h37 ) ‌



Show aconteceu em 10 de novembro, no RJ Reprodução/Instagram/@rbd_musica - Arquivo

A Justiça do Distrito Federal manteve a decisão que condenou a empresa responsável pelos shows do grupo RBD a indenizar cinco fãs barradas de assistir à apresentação. Cada uma delas vai receber R$ 2,5 mil por danos morais e o reembolso de gastos com passagens aéreas, hospedagem e os ingressos, somando R$ 1.506,77 individualmente.

Segundo a decisão, as mulheres foram impedidas de entrar no evento do dia 10 de novembro de 2023, no Rio de Janeiro, pois os ingressos já teriam sido utilizados por outras pessoas.

A empresa havia recorrido da primeira condenação, alegando que não houve falha na prestação do serviço. No entanto, a decisão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal afirma que a companhia não adotou medidas de segurança adequadas para impedir a fraude dos ingressos, como a exigência de apresentação de documentos de identificação na entrada.

Na questão de danos morais, o relator afirma que a “falha nos serviços prestados pela ré extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e frustrou legítima expectativa das autoras, impondo-se ressaltar que a banda internacional anunciou a sua última apresentação no Brasil”.

A decisão foi unânime e levou em conta o impacto emocional negativo e a frustração de expectativas das mulheres. O R7 entrou em contato com a empresa responsável e aguarda retorno.